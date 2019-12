Anche i cani festeggiano l'arrivo del 2020, Capodanno "a quattro zampe" al Dog Paradise

Per la prima volta a Palermo organizziamo anche noi il nostro Capodanno in asilo! Avrai la possibilità di andare al cenone, organizzare con amici e parenti feste e festini vari senza avere il pensiero al tuo cane a casa da solo mentre fuori ci sono fuochi d'artificio e rumori fastidiosi!

Ci occuperemo di lui/lei dalle 20.30 alle 02.00 in asilo al Dog Paradise City, nei nostri locali al chiuso! Starà in compagnia e sotto controllo per tutto il tempo di permanenza. Il servizio va prenotato entro e non oltre Domenica 22 Dicembre. Il cane deve essere valutato al fine di poterli gestire al meglio. La valutazione si prenota telefonicamente, dura 1 ora e costa 6€. Vietata la permanenza a cani femmina in calore.

Obbligatorio il libretto dei vaccini aggiornato e numero del microchip. Prezzo: 35€ per tutta la notte ( dal 2° cane di proprietà 20% sconto )

Numero minimo di cani: 5. A mezzanotte faremo una diretta live dai nostri social Instagram e Facebook così da poterci fare gli auguri!!