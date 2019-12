Due sale, tante prelibatezze e disco party: gran galà di Capodanno allo Charmant

Un gran galà di Capodanno indimenticabile in cui la buona musica si sposa con l'eleganza e il buon cibo. Appuntamento martedì 31 dicembre a partire dalle 20 allo Charmant, a Isola delle Femmine, per un inizio di anno scoppiettante.

Una location incantevole con un panorama unico nel suo genere vi aspetta per rendere indimenticabile l’arrivo del nuovo anno. "LaNotteVola" e lo Charmant (Isola delle Femmine) sono pronti per festeggiare l’arrivo del nuovo anno insieme a tutti i loro ospiti con un incomparabile evento di “Gran Galà Capodanno 2020”.



Tante le sorprese per rendere semplicemente unica questa serata esclusiva: un menù ricco di prelibatezze gustose e ricercate, atmosfere divertenti e di gran “festa”, animazione avvincente e tanta musica per trascorrere con amici e parenti la notte più lunga dell’anno. Unica la formula, unico il divertimento… due sale, due live/band con Arizzi e Skruscio per trascorrere due serate in una, e godere dell’intrattenimento e volare da una all’altra per cantare e ballare al ritmo di una musica sempre più incalzante, che ci daranno compagnia durante il cenone sino al count-down per il nuovo anno e continueremo a scatenarci cantando e ballando nel “gran disco party”.



Il tutto condito dall’irresistibile verve eclettica di Vincenzo Canzone che presenterà la serata.



- Sala Deluxe Arizzi band con la travolgente voce di Massimiliano. Arizzi, che ci farà cantare e ballare con successi italiani e internazionali dagli ‘70 ad oggi.



- Sala Superior Skruscio band con la voce di Karima Monti che vi farà ballare e scatenare tra i diversi stili musicali italiano, internazionale e latino.



E dopo la mezzanotte Discoparty nella terrazza sul mare con Dj Silvio Randazzo alla consolle e Gerardo Vitale al Sax con l’animazione di Vincenzo Canzone che con la Sua voce ci farà divertire e scatenare, con il meglio della musica anni '70, '80,'90.



Kids Area: per i bambini dai 4 agli 11 anni un’apposita "Kids Area" curata dagli animatori dell’agenzia "El Tipitipitero", che dalle ore 20,00 sino al termine della serata intratterrà i più piccoli. Si precisa che non è previsto ingresso dopo il cenone. Menu completo nella locandina. In fase di prenotazione specificare eventuali intolleranze. Contatti e prenotazioni: 3421076311 - 3337530199.