Cenone di fine anno, il Capodanno da Cagliostro

Cena esclusiva per l'ultimo dell'anno da Cagliostro Ristorante. Appuntamento martedì 31 dicembre a partire dalle 21 fino al brindisi di mezzanotte.

Un menu selezionato (leggere in locadina) per l'evento vi accompagnerà da inizio serata fino al brindisi di mezzanotte. Non vi resta che indossare il vostro abito piu esclusivo e festeggiare insieme l'arrivo del 2020.