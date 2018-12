Animazione per i più piccoli, musica live per i più grandi: il Capodanno a Torre Artale

La notte più lunga dell’anno, nella suggestiva cornice di Torre Artale hotel & residence (Contrada Sant’Onofrio - San Nicola L’Arena - Trabia) con il Capodanno 2019 insieme allo staff di Rta Radio Tivù Azzurra.

Lunedì 31 dicembre animazione e musica live con la band Notanova aspettando il brindisi di mezzanotte e poi in pista a ballare tutta la notte con Happy dj set Max Cinquemani e lo staff di Rta, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in una serata magica e indimenticabile. Servizio di miniclub anche per i più piccoli con lo staff animazione di Peter Pan. Un Capodanno unico ed esclusivo, una lunga notte di musica e divertimento. Cenone + Disco € 95. Cenone +Disco+Pernottamento € 170. Supplemento pranzo giorno 01/01/2019 € 25.