Capodanno al San Paolo Palace, galà all'insegna di musica d'autore e cibo extra lusso

Capodanno di eccellenza per tutti i gusti e per brindare al nuovo anno in serenità e sicurezza. È la ricetta proposta dal San Paolo Palace di Palermo in occasione del Galà di Capodanno 2019 che vedrà alternarsi la cantante palermitana Francesca Alotta, già vincitrice del Festival di Sanremo del 1992 con Aleandro Baldi; Mario Renzi, uno dei violinisti più celebri sia in Italia che all'estero; l’attore siciliano Dario Veca che ha partecipato a molti film e fiction, come “In guerra per amore”, “I cento passi”, “La mafia uccide solo d'estate”, e “Il giovane Montalbano”; e per finire Christian Caparezza, presentatore e intrattenitore ma soprattutto fachiro e illusionista.

Per la serata più lunga dell’anno, lo Chef Giovanni Capizzi ha elaborato un menu con circa 18 piatti diversi alcuni dei quali vede i crostacei, come protagonisti. Gli ospiti potranno infatti gustare “Bauletti di crostacei con vellutata di pesce dei nostri fondali e cremosa di stracciatella di bufala, capperi e pomodoro secco profumato al basilico” e “l’Aragosta alla Catalana”. E dopo la mezzanotte tutti in pista con Dj Zerbo. L’ingresso è rigorosamente riservato ai clienti dell’albergo ed ai partecipanti al cenone e non sarà consentito l’ingresso al pubblico esterno dopo mezzanotte. Il prezzo a persona è di 100 euro. Per i più piccoli a disposizione il menu baby al costo di 35 euro. Per gli agenti di viaggio le commissioni d’uso.