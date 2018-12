La mezzanotte si aspetta in piazza, l'anno del Teatro Massimo in un maxi schermo per tutti

Oltre al doppio concerto di Capodanno, lunedì 31 in piazza Verdi sul maxischermo appositamente installato sarà possibile rivedere e riascoltare le registrazioni di alcuni tra gli spettacoli più apprezzati delle ultime stagioni del Teatro Massimo.

A partire dalle 10 del 31 dicembre saranno presentate, nell’ordine: Cavalleria rusticana di Mascagni con Sonia Ganassi; il balletto Lo Schiaccianoci di Čajkovskij con la coreografia di Giuseppe Picone; l’opera di inaugurazione della stagione 2018, Guillaume Tell di Rossini, diretta da Gabriele Ferro con la regia di Damiano Michieletto; La traviata con la regia di Mario Pontiggia e le scene e i costumi di Francesco Zito; il balletto Don Chisciotte con Olesja Novikova e Leonid Sarafanov; e La bohème andata in scena a dicembre con Valeria Sepe e Matthew Polenzani sotto la direzione di Daniel Oren. Le musiche dei concerti e degli spettacoli del Teatro Massimo saranno trasmesse per tutta la serata fino a dopo la mezzanotte, accompagnando così l’arrivo del nuovo anno.

Il primo gennaio sarà trasmessa invece la diretta dei due concerti dalla Sala Grande e, nell’intervallo, Norma di Bellini con Mariella Devia. Le dirette dei due concerti saranno realizzate con regia televisiva interna con 8 telecamere HD e trasmesse, oltre che sul maxischermo in piazza Verdi, anche in streaming sul sito del Teatro Massimo e, per il concerto pomeridiano, anche su TGS in tutta la Sicilia, confermando così il grande sforzo che la Fondazione ha fatto per realizzare strategie di comunicazione innovative, in grado di rendere il teatro sempre più accessibile e fruibile per tutti, e che sono state premiate da ascolti sempre crescenti e da un grande riscontro di pubblico.