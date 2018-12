Il 2019 si aspetta in piazza: Capodanno all'insegna della musica al Politeama

Capodanno in piazza a Palermo. Il 31 dicembre, dalle 21 in poi, sul palcoscenico di fronte al Teatro Politeama andrà in scena la musica. La riserva non è stata ancora sciolta del tutto, ma intanto pare che sul palco ci saranno le note di Goran Bregovic ad accogliere l'arrivo del 2019. L'artista bosniaco si esibirà sul palco durante la serata condotta da Red Ronnie.

Alla Terzo Millennio di Andrea Peria l'organizzazione del Capodanno, che scalza la catanese Puntoeacapo che avrebbe portato invece Carmen Consoli. "Pare - scrive Red Ronnie su Facebook - che il progetto per il Capodanno a Palermo che ho scritto per la Terzo Millennio si sia aggiudicato la gara indetta dal Comune di Palermo. Oltre a Goran Bregovic, che avevano già contattato, ho cercato di dare (come solitamente faccio) opportunità a gruppi e artisti siciliani. Quindi ci saranno Claudio Terzo con i Tre Terzi e altri. Addirittura faremo un casting il 30 dicembre per scegliere un artista o gruppo che si esibirà sul palco. Sono davvero felice di terminare il 2018 in Sicilia, dove nel corso dell'anno sono venuto varie volte a presentare manifestazioni sempre bellissime".

Lo show inizierà a partire dalle 20.30. Poco prima della mezzanotte, sarà la volta dell’artista principale che si esibirà per almeno due ore lasciando spazio, infine, a dj set fino a tarda notte. Filo conduttore dello spettacolo sarà il leit motive di tutto l'intero 2018, ovvero “Palermo capitale delle culture”. Sul palco, secondo il progetto targato Terzo Millennio, anche band musicali come Tamuna e Tre Terzi. E ancora gli acrobati e i danzatori del Teatro del Fuoco. Sul palco saranno anche montate le quattro “P” del logo di Palermo capitale della cultura, prese dall’alfabeto arabo, ebraico, fenicio e greco, come installazioni realizzate da Domenico Pellegrino. La serata sarà trasmessa in diretta da Rgs e da Trm, tv e streaming, ma anche sui canali web di Red Ronnie: Roxy Bar, Facebook, Youtube, Periscope, oltre che su OptiMagazine.