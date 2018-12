Musica, giochi pirotecnici e brindisi collettivo: il Capodanno in piazza a Petralia Soprana

Nel Borgo più bello d’Italia il nuovo anno sarà accolto in piazza Duomo. Sul palco ci sarà la band dei Cicciucci che con la loro musica coinvolgerà giovani e meno giovani. A mezzanotte i giochi pirotecnici e l’imperdibile e benaugurale brindisi collettivo per salutare nel migliore dei modi l’arrivo del 2019. Il 31 dicembre appuntamento a Petralia Soprana con il Capodanno in piazza. Start ore 23.30.

I Cicciuzzi sono ormai presenza stabile nel panorama musicale siciliano. Vari i riconoscimenti ricevuti. Nel luglio 2015 il gruppo si esibisce all’Expo di Milano al Cluster Bio Mediterraneo in rappresentanza dei paesi dell’entroterra Madonita. Il 14 Febbraio 2016 esce il terzo videoclip " I fuochi della terza età ", brano proposto per partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani. Ad Aprile sono ospiti della trasmissione televisiva " Insieme " e a luglio si esibiscono con il brano " Mojeka " a Rosolina Mare ( RO ) alle semifinali del concorso promosso da Amnesty International " Voci per la Libertà ", vincendo il premio " Web Social 2016 ". A Novembre dello stesso anno esce, corredato di videoclip, " Chi vi conta ", singolo dedicato a tutti i martiri della mafia che un mese più tardi ottiene il terzo posto al concorso " Musica contro le Mafie " di Cosenza. Attualmente il gruppo lavora ai live e a nuove idee per un futuro lavoro discografico.