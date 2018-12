Il cenone, la musica, il dj set, il servizio tata: il Capodanno al Palab a misura di famiglie

Un capodanno fatto a misura di famiglia. Col menù di prima qualità, il concerto, la musica per ballare e in particolare un’area riservata ai bambini comprensiva di sleeping room, con le tate ad accudirli. Tutto questo è il San Silvestro del Palab, lunedì 31 dicembre, sempre in piazzetta del Fondaco a Palermo. L’ingresso è aperto già dalle 20.

Ricco il menù della serata. Si comincia con l’aperitivo di benvenuto. Antipasti. Gli antipasti sonono: rose di salmone e fruit passion, carpaccio di spada affumicato con gamberi, tartare di tonno con mouse di avocado, caponata di pesce spada bianca croccante. I primi: Gnocco con pesto di avocado e salmone, risotto champagne e gamberi di Mazara. I secondi saranno: baccalà su crema di patate e broccoli, filetto di orata su vellutata di cozze e gamberi e verdure con spuma di zafferano, lenticchie in coppa. E ancora: tiramisù con panettone allo zenzero, spumante, acqua vino caffè e amaro. A tutto questo si somma una drink card da utilizzare dopo mezzanotte. Il tutto al prezzo di 80 euro.

Ma Palab ha anche il menù per i bambini con servizio tata che prevede: antipasto, timballo di anelletti al forno, cotoletta e patatine, dolce di natale acqua e bibita. Il prezzo è 25 euro a bambino. Per i bambini che ne avranno bisogno verrà messa a disposizione una stanzetta dove potersi addormentare in tutta tranquillità sotto la vigilanza delle nostre animatrici. Il costo è 5 euro a bambino. Non è tutto. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Lei tra noi, featuring Claudio Fiscelli, che suoneranno e canteranno canzoni pop italiane e straniere fino a tarda notte. Seguirà dj set. Durante la serata saranno proposti giochi a premi ed estrazione di un gran premio finale. Per chi non fa la cena ed entra dalle 23,30, il prezzo è 25 euro e prevede panettone, brindisi e due drink card.