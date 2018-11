Musica live, balli di gruppo e laser show: il gran galà di Capodanno all'Hotel Addaura

Capodanno 2019 all'Hotel Addaura. A pochi metri da Mondello, cullata da Monte Pellegrino da un lato, e da Monte Gallo dall'altro, la struttura sorge in una 7 delle zone balneari più belle di tutta la costa occidentale dell'isola, meta perfetta per le vacanze al mare in Sicilia. L' Hotel si affaccia sul golfo della splendida Mondello.

Le camere e gli appartamenti, dall'atmosfera calda e accogliente, utilizzano materiali sostenibili e sono dotati di Wi-Fi gratuito, TV e minibar. La maggior parte ha il balcone con vista sul mare. Gli appartamenti dispongono di angolo cottura e frigobar. È disponibile il servizio in camera. L'hotel vanta un vivace ristorante di cucina regionale e un confortevole bar/lounge per rilassarsi. Sono inoltre disponibili 2 piscine, di cui una per i bambini, sale riunioni e parcheggio.

Il programma della serata

Dalle 20.00 si parte con la cena. Animazione con Musica Live. Giochi. Animazione e Balli di Gruppo. Dalle 23.00 Ingresso Discoteca. Con Spettacolo di Laser Show.