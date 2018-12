Capodanno storico alla Galleria delle Vittorie, tre menu per salutare il vecchio anno

Un evento storico a Palermo: per la prima volta la Galleria delle Vittorie apre i propri cancelli per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in uno scenario surreale, magico, quasi mistico.

Al suo interno Mak Mixology, in via Bari 50, si veste di un fascino unico: si modifica, si trasforma e si evolve in un continuo amalgamarsi di passato e presente, esperienza ed avanguardia, per dare il benvenuto al 2019. Se a Natale si preferisce cenare tra le mura di casa, il Cenone di Capodanno è un’ottima tentazione per iniziare il 2019 comodamente serviti e riveriti tra buongusto, allegria, musica, tanto divertimento, cotillon e Champagne per brindare al nuovo anno in ottima compagnia. Le interessanti proposte di Cocktail Mixology, studiati e realizzati ad hoc dai Bartender Matteo Bonandrini e Luca Catanzaro, col supporto di Nicolò Cottone, renderanno la serata ancor più esclusiva.

Il ristorante e cocktail bar all’interno della storica Galleria delle Vittorie, uno dei posti più suggestivi del centro storico di Palermo, apre le “danze” a una cena riservata a 100 partecipanti previa prenotazione. Appuntamento al 31 dicembre 2018 dalle ore 20.00 con la cena firmata dal resident chef Salvo Caltagirone che ha pensato a tutti i palati, realizzando ben tre menù: carne, pesce e vegetariano. Oltre al dessert anche le tradizionalissime lenticchie, cotechino, pandoro e panettone. Costo della serata euro 120 euro a persona.