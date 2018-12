Capodanno e passeggiate, il primo dell'anno si cammina al Foro Italico e alla Favorita

Due appuntamenti alla Favorita e al Foro Italico per chi volesse cominciare il nuovo anno all’insegna della natura, del benessere e del sano divertimento. Parkrun offre la possibilità di partecipare gratuitamente il primo gennaio ad un evento eccezionale.

Per coloro che avranno voglia e forza di svegliarsi presto dopo i festeggiamenti di San Silvestro, sarà possibile correre e camminare alla Favorita e al Parco “Livia Morello” del Foro Italico grazie all’iniziativa di parkrun, il movimento internazionale di appassionati della corsa e delle camminate non competitive nei parchi di tutto il mondo su circuiti da 5 km. Parkrun Italia, che proprio a Palermo ha la sua base dal 2015, ha infatti previsto uno “strappo alla regola” che vede di solito l’appuntamento settimanale il sabato alle 9.

In occasione del primo giorno del 2019 infatti sarà possibile partecipare al primo raduno alla Favorita alle 8.30 e/o poi a quello del Foro Italico alle 10.30. Ovviamente non è obbligatorio partecipare ad entrambe le corse/camminate, in quanto il primo obiettivo di parkrun è quello di divertirsi, senza alcuno spirito competitivo. Come sempre, lungo i percorsi saranno presenti i volontari di parkrun che saranno incaricati anche di cronometrare i partecipanti.