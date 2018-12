Cena, musica live con i WeMan e dj set fino a notte fonda: il Capodanno al Dorian

E che Capodanno sia. Con tutta l’allegria, i desideri e la voglia di divertirsi che questo comporta. Fine dell’anno scoppiettante per il Dorian Al Tasmira, il locale in via Rosario Gerbasi 6, di fronte al molo Santa Lucia del porto di Palermo. Un posto unico, all’interno di un baglio antico, che un tempo è stato un luogo religioso e che oggi è una ex chiesa sconsacrata. Dalle 20 di lunedì 31 dicembre si potrà entrare nel locale e godere del cenone.

Il menù sarà composto da piatti a base di pesce ai sapori mediterranei. Si comincia con il cocktail di benvenuto al tavolo, con bocconcini di baccalà in pastella con leccornia di ciliegia candita, focaccine cotte a legna con spada affumicato e lime, polpettina di pesce azzurro e finocchietto al piccante di zenzero. Due gli antipasti: carpaccio di gambero al pepe rosa su millefoglie di patate limonate e cupoletta di salmone con stracciatelle di bufala. I primi sono: paccheri con ragù di cernia, pomodorino confit e mentuccia e risotto carnaroli ai carciofi e gambero rosso. I secondi: filetto di ombrina in crosta di mandorle su letto di rucolae dadolata di patate al timo e scorzette di lime, Spiedino di spada e gambero ai ferri in salsa al marsala. Il dolce: la torta imperiale di Capodanno red velvet a quattro piani con sorpresa di croqueboucambuche alla crema di mandarino, il "Bianco mangiare" ragusano con crema fondente di cioccolata profumata agli agrumi. E naturalmente, a completare, lenticchie e cotechino, èanettone di capodanno farcito, acqua, vino Grillo di Salaparuta e brindisi finale.

Non è tutto. Ad accompagnare musicalmente la serata saranno i capitanati da Paola Russo, che porteranno tutta l’energia delle loro canzoni pop, dance e disco rivisitate a modo loro, per non smettere mai di ballare. L’ingresso per chi farà cenone, concerto e discoteca è 90 euro. Chi entra alle 23,30 per il concerto, il brindisi il panettone e un cocktail paga 25 euro. L’ingresso da mezzanotte e mezza in poi è 15 euro con un drink. Per prenotare un tavolo telefonare al 3807980615 o al 3939773133.