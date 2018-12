Capodanno all'opera, il concerto di fine anno alla chiesa del Santissimo Salvatore

L’Associazione Culturale Musicale SiciliArte presenta "Capodanno all'opera", arie d’Opera in Concerto dell'Orchestra Filarmonica della Sicilia. Direttore, Alessandra Pipitone. Alberto Profeta, tenore. Francesco Ciprì, tenore. Natasa Kàtai, soprano. Valentina Vinti, soprano.

In programma Aida, Turandot, La Traviata, Rigoletto, Cavalleria Rusticana, La Bohème, La Tosca, Forza del destino, Norma, Madama Butterfly e tanti altri. Direttore Artistico Nuccio Anselmo. Appuntamento mercoledì 2 gennaio alle ore 21.15 alla Chiesa del Santissimo Salvatore in corso Vittorio Emanuele 392. Apertura al pubblico ore 20.30. Biglietto posto unico non numerato 15 euro.