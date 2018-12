Cucina mediterranea tra veglione e festa, il Capodanno al ristorante le Antiche Mura

Capodanno 2019 "Le Antiche Mura". Quest'anno Il Capodanno palermitano avrà luogo in una delle location piú belle, immersa nella suggestiva atmosfera di uno dei ristoranti giá noti per l’ottima cucina, tra giardini e mura storiche l'appuntamento di San Silvestro si presenta con un look nuovo ed elegante per soddisfare appieno le vostre esigenze. Le Antiche Mura apriranno le porte ai loro ospiti alle 20.30 e il cenone di Gala avrà inizio alle ore 21:00.

Il menù ideato dagli Chef , Vi porta alla scoperta di sapori mediterranei, tipici della cucina italiana, che si fondono con aromi e salse provenienti da tutto il mondo. La colonna sonora della serata proposta dai nostri dj, allieterà la vostra cena accompagnandovi fino al countdown allo scoccare della mezzanotte, con il classico brindisi e l’apertura delle danze che si protrarranno fino all’alba.

Costi: 120 euro Gran cenone di Gala con Veglione con ingresso ore 20.30. 35 euro veglione ingresso ore 23.30. Il Cenone si terrà in un'ampia zona riscaldata. Il veglione sarà accessibile dalle 23,30. Inoltre ampia zona Relax riscaldata, zona fumatori nel Baglio, zona bimbi attrezzata con animatori e guardaroba custodito.