Capodanno 2018 con la Treephase band al Vintage Club

Capodanno ricco di energia domenica 31 dicembre con il live della Treephase band al Vintage Club di Palermo (via Piccola Teatro Santa Cecilia). A partire dalle 23, la band, formata da Paul Di Maria (voce e chitarra), Werther Bottino (chitarra e cori), Christian Bottino (basso e cori) e Antonio Amato (batteria), già affermata nel panorama dell’intrattenimento siciliano, proporrà un ricco repertorio con brani degli ultimi 50 anni fino ai più attuali, arrangiati, che vanno dal rock alla musica dance. A seguire si ballerà fino a tarda notte per salutare il nuovo anno. L’ingresso alla serata è gratuito. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 392/6578309 oppure al 320/2838328.