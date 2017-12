Ultimo dell'anno con un concerto omaggio a Lucio Battisti: il Capodanno da Spillo

Il buon cibo, il buon bere, la buona musica: il Capodanno da Spillo la Birroteca, il locale all’interno del Cortile di San Giovanni degli Eremiti conuiga questi elementi.

La serata inizierà alle 21 con il classico cenone, ricco di tanti piatti made in Italy da gustare. All'arrivo saranno subito servite canapè con prosecco. Toccherà poi all’antipasto: tartare filetto marinato agli agrumi su letto di riso venere al cardamomo con salsa alle fragole piccante e dressing al basilico, seguito da tagliere pregiato di salumi e formaggi.

Due i primi: risotto alle erbe con carciofino di Cerda e lardo di colonnata, paccheri con vellutata di zucca rossa speck alto agide e crumble di noci Toccherà poi al secondo: medaglioni tricolore alla frutta secca e patate alla lionese. Il dessert è un parfait di noci e riduzione alla birra.

La cena comprende anche porchetta di Orvieto, zampone e lenticchie, vino rosso Syrah, acqua, spumante e panettone. ​Durante il cenone a fare da ideale sottofondo per la chiusura dell’anno 2017 e l’inizio del 2018, saranno le canzoni italiane dei Non dire no, band tributo a Lucio Battisti, che suoneranno brani classici, brani trash e brani per ballare. Seguirà djset fino a tarda notte.