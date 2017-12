Musica, dj set, cenone e Davide Shorty come ospite speciale: il Capodanno al Mercato

A Sanlorenzo è tutto pronto per la notte più lunga dell’anno. Per San Silvestro il Mercato presenta un calendario fitto di appuntamenti, tra live, open bar e dj set. In scaletta alcuni degli artisti più rappresentativi del panorama musicale siciliano, primo fra tutti Davide Shorty, protagonista assoluto del No Border Party, la grande festa di Capodanno del Mercato. Tre aree tematiche con musica live e dj set con ospiti speciali, un’organizzazione che coinvolge alcune tra le realtà più importanti dell’intrattenimento cittadino: Pop Shock, Moltivolti, Arci Porco Rosso e Beat Full.

Palco esterno

Il sipario si apre sul concerto live di Davide Shorty. Attraverso la sua voce soul e le sonorità hip hop, jazz e funk il rapper e cantautore siciliano trascina il pubblico in una dimensione sconfinata, cui appartiene un mix di culture, che si fondono insieme, dando al pubblico quel che basta per scatenarsi in pista. Cantautore, rapper e produttore siciliano, Davide Shorty è un artista poliedrico capace di unire la tecnica del rap alle melodie ed armonie del soul. Prima di lui sul palco i 12 BBR, rock band palermitana composta dal cantante Francesco Paolo Bruno, il chitarrista Antonio Caruso, il bassista Mattia Di Maio, il batterista Totò Magaddino.

Palco Vineria

Al via The Popshock djset: in consolle Marco Basciano, Ivan Sutera, Francesco Ferragina, Lobo, Matteo Vega. Una realtà unica nel panorama dell’intrattenimento siciliano. Un mix capace di unire musica live e party grazie ad un unico denominatore, il pop. Un evento nell’evento capace di riunire centinaia di affezionati, ma soprattutto un contenitore contemporaneo la cui unica missione è la libertà di divertirsi.

Sala Osteria

Sønn bonnot + Filippone djset - Bonnot, al secolo Walter Bonnot Buonanno, è il pluripremiato compositore / produttore / polistrumentista della storica band romana Assalti Frontali. propone al pubblico un’esperienza musicale fuori dal comune, in una creazione continua di suoni, ritmi, musiche. Come nell’ultimo suo lavoro “Intergalactic Arena” dove ha riunito il meglio della musica mondiale: il rapper Palestinese Boikott, i grandi jazzisti italiani Paolo Fresu e Tino Tracanna, General Levy, gli Assalti Frontali - di cui è produttore-, i Sud Sound System, Caparezza, i Punkreas, Piotta. Con lui l’immancabile selezione musicale di Filippone djset.

Il cenone

Ma, nella migliore tradizione di Sanlorenzo Mercato, la serata comincia alle 21.00 con il cenone di Capodanno servito con le prelibatezze scelte e preparate magistralmente dallo chef Ciccio Giuliano, membro del Culinary Team Palermo, campione italiano in carica e vincitore di un argento e un bronzo alle ultime olimpiadi di cucina di Erfurt. Si va dal pesce spada affumicato alla grappa bianca, croccante al pistacchio e insalatina fresca di finocchi al risotto con scampi, verdurine dell’orto e profumo di prosecco passando per il trancio di ricciola su mousse di patate allo zafferano, salsa alla menta e contorno di verdurine al vapore. Previsto inoltre un menù ad hoc per i vegetariani e per i bambini. Cena + party open bar: 100 euro. Solo party (da mezzanotte): 35 euro. Disponibili navette gratuite da via Cavour.

Davide Shorty

Dopo aver fatto parte del gruppo Combomastas’ ed aver realizzato l’album da solista "Piccolo" (2007), il singolo "U Tagghiamu stu Palluni" (2008) e l'album "Shorty VS The Supa Produsa” (2010), Shorty si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale. Nel 2012 fonda la band Retrospective for Love, gruppo palermitano completato dalla collaborazione internazionale con la cantante parigina Leslie Phillips. Nel corso di questi anni la band ha suonato in numerose venue di prestigio nel Regno Unito. Dopo un 2015 pieno di concerti, Shorty partecipa alla IX Edizione di X Factor Italia conquistando pubblico e giudici. Il suo EP d'esordio "Davide Shorty" è composto da sei brani tra cui la hit “My Soul Trigger”. "Straniero" è il suo primo album ufficiale. Lo Straniero Tour 2017 conta più di 40 date. Attualmente è già al lavoro ad un secondo album da solista che dovrebbe vedere la luce nel corso del 2018.

12BBR

12BBR è una band rock palermitana dalle influenze soul nata nel 2013 a Palermo dall'incontro tra il cantante Francesco Paolo Bruno e il chitarrista Antonio Caruso, per completarsi l'anno successivo con gli innesti di Mattia Di Maio al basso e Totò Magaddino alla batteria. Dopo un periodo dedicato alla scrittura, la band inizia a esibirsi sui principali palchi siciliani. Spinti da un ottimo responso di critica e dall'attività concertistica, i 12BBR sono, tra le altre cose, ospiti live allo studio Rai per la trasmissione RadioMed, band d'apertura per il fenomeno blues mondiale Jack Broadbent, finalisti per le selezioni “Arezzo Wave” e vincitori a Milano del premio critica nella 28esima edizione di “Rock targato Italia”.

Bonnot

Bonnot lavora tra Bergamo, la sua città natale, New York e Roma. Nella grande mela lavora continuativamente con il leggendario rapper M1 del duo hip hop "Dead Prez" (NY/USA), con il quale ha realizzato finora un full album e 3 tour europei e statunitensi. Premio SIAE come "Miglior Compositore Italiano Indipendente 2005/2006" per "Mi sa che stanotte…" degli Assalti Frontali, disco che ha vinto anche il premio P.I.M.I. (Premio italiano musica indipendente) al M.E.I. come Miglior Album dell'anno. Sound Designer, ha vinto il secondo premio del Best Event Awards Italia 2012 per il monumentale evento di Video/mapping sul Duomo di Milano: "D'uomo". Instancabile musicista, sia in studio che sul palco, ha più di 30 di dischi all'attivo tra progetti personali e collaborazioni con molti artisti del panorama internazionale.