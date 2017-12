Fuochi d'artificio sotto le stelle, ultimo karaoke dell'anno: il Capodanno a Palazzo Sambuca

Il Capodanno 2018 a Palazzo Sambuca, alle ore 20.30 si attende la mezzanotte con il cenone al sapore del mare (o a scelta anche menu di carne, vegano e per celiaci, e si prosegue ballando.

Menu cenone: aperitivo alcolico e analcolico con tartine miste, verdure in pastella, voulevant. Antipasti: insalata di mare, cocktail di gamberi, salmone affumicato, tonno affumicato, spada affumicato, polpettina di pesce. Primi: risotto agli agrumi di sicilia e gambero rosso mazzarese, mezzi paccheri di Gragnano al ragu di cernia con cozze, vongole, gamberi e pomodorini. Secondi: cernia bianca al semplice salmoriglio su letto di verdure in carpione, gamberoni grigliati, timballo di patata con cuore di scamorza. Dessert: semifreddo con colata di cioccolata calda e polvere di cocco. Macedonia di frutta fresca, aqua, vino open, caffè e amaro.

Dalle ore 22.30 si canta e si balla fino allo scoccare della mezzanotte con il “Superkaraoke”, l’unico ed inimitabile di Amedeo Tramuto, Ale Spoty, Pamela Buttitta. Dalle ore 23:30 ingresso per gli ospiti che vorranno brindare all'arrivo del nuovo anno. Prosecco e panettone per tutti con fuochi d'artificio sotto le stelle. Dalle 00.30 in poi dj set e Cristian Vinci Percussion Live. Durante la serata Photo by UrbanFace.