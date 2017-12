Dal live dei Pop and Roll Band al menu di pesce: il Capodanno a Palazzo De Gregorio

Il 31 dicembre, presso gli eleganti saloni di Palazzo de Gregorio, il Capodanno è con intrattenimento live a cura dei JJ Daddy "Pop and Roll Band" e un menu firmato Agorà.

Aperitivo e amuse bouche: flùte di benvenuto, gamberone rosso in tempura con salsa yogurt, miele e senape, verdurine in pastella. Antipasti: tartare di salmone, rocher di stracchino e rucola, ricciola affumicata su letto di soncino e maioese di avocado, quenelle di baccalà e patate. Primi: risotto champagne e crostacei, panciotti al ragù di cernia con gambero rosso, zucchinette, filettini di pomodoro fresco su crema di favette. Secondi: dentice al forno, astice al salmoriglio, verdurine in agrodolce. Dessert: cassatina imperiale, panettone. A mezzanotte: champagne, lenticchie e cotechino augurale. 120 euro adulti 50 euro bambini.