Capodanno a misura di famiglia: al Palab conto alla rovescia insieme ai più piccoli

Un capodanno a misura di famiglia quello del Palab. Menu di prima qualità, concerto, musica e area riservata ai bambini comprensiva di sleeping room, con le tate ad accudirli.

Tutto questo è il San Silvestro del Palab, domenica 31 dicembre, sempre in piazzetta del Fondaco a Palermo. L’ingresso è aperto già dalle 20. Ricco il menu della serata. Tre gli antipasti: flan di zucchine e gamberi, tempura di terra e mare, carpaccio di baccalà al pepe rosa e passion fruit. I primi prevedono: risotto al nero di seppia, gambero e zucca rossa bio cotta a bassa temperatura e Ravioli di cernia in guazzetto di frutti di mare. Tra i secondi: filetto di orata su crema di porro in salsa di avocado. E ancora: lenticchie in coppa, dessert, acqua, vino, spumante. A questo si somma una drink card dopo la mezzanotte. Il prezzo è 75 euro ad adulto.

Ma Palab ha anche il menu per i bambini con servizio tata che prevede: antipasto, timballo di anelletti al forno, cotoletta e patatine, dolce di natale acqua e bibita. Il prezzo è 25 euro a bambino. Per i bambini che siederanno al tavolo con i genitori il prezzo è 35 euro e potranno usufruire del servizio tata gratuitamente ma solo dopo la cena. Per i bambini che ne avranno bisogno verrà messa a disposizione una stanzetta dove potersi addormentare in tutta tranquillità sotto la vigilanza delle animatrici. Il costo è 5 euro a bambino.

La serata sarà accompagnata dalla musica dei Lei tra noi, featuring Claudio Fiscelli, che suoneranno e canteranno canzoni pop italiane e straniere fino a tarda notte. Seguirà dj set.