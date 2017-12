Riapre, ma per una sola notte: il Capodanno anni '80 e '90 alla discoteca Grant's

Il 31 dicembre, il Capodanno si festeggia con un "private party" nella storica discoteca di Palermo Grant's, che rivivrà solo per una notte.

Si attende dunque il nuovo anno con l'atmosfera dello storico locale di Palermo che, per una sola notte, la più magica, porterà in consolle la musica degli anni Ottanta e Novanta. In consolle il dj Charlie Mauthe. Per l'occasione il club verrà allestito con scenografie ed accessori in stile. L'ingresso include tre consumazioni alcoliche e lo spumante per il brindisi finale.