Da New York arriva Kenny Carpenter: il Capodanno tra dj set e sushi a La Cuba

Paillettes, lustrini, occhiali e tutto quello che fa anni '70 e il Capodanno è alla Cuba; il 31 dicembre infatti è tempo di "New Year’s Eve Party".

Direttamente dalla consolle dello Storico club di New York, il dj Kenny Carpenter. Un "concept party" interamente ispirato al Club newyorkese "Studio 54" che ha segnato la storia della disco. In consolle anche i dj Vivona, Andrea Giamporcaro e Cesare Trapani. Dalle 21, il cenone "Funky & Revival", servito al tavolo con open bar di vino, possibilità di scelta tra menu di pesce o menu di carne. Il menu di pesce prevede colori di sushi, tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo, terrina di carciofi stufati, ricotta aromatizzata al limone verdello, cavatelli al nero di seppia in salsa di gambero e calamaro con pomodorini confit, cannellone ripieno con verdurine invernali e porcini con fonduta di tuma persa e cremoso di bufala campana, scottata di salmone su salsa di arance e passito di pantelleria.

Nel menu di carne invece tartare di manzo battuto a coltello allo scaccio siciliano (mandorle, noci, pistacchio) con capperi di pantelleria e chips di rape, pacchetto con ragù d'anatra e fonduta di piacentino ennese, cannellone ripieno con verdurine invernali e porcini con fonduta di tuma persa e cremoso di bufala campana, filetto di maialino dei nebrodi in crosta di pane nero di Castelvetrano e mele al calvados. Per entrambi i menu i dolci saranno cannolo scomposto, panettone. Open Vino, Acqua, Prosecco al Brindisi. Dalle 23.30 in poi si balla con il dj set.