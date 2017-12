Capodanno, "Prohibition Ends Party": la festa di fine anno al Cantavespri dallo stile proibito

Appuntamento al Cantavespri per l'ultimo dell'anno con il "Prohibition Ends Party", per dare il benvenuto al 2018 in un’atmosfera da America anni ’20/’30.

Dalle 20.30 spazio al cenone: il menu prevede rollatina di carpaccio di manzo su riduzione al Nero d’Avola, carpaccio di rapa rossa con spuma di bufala DOP, tomino caldo al curry, crocchetta croccante di bufalina in crosta di bacon artigianale, ricottina al miele e pistacchio. Si prosegue con risotto allo zafferano mantecato al taleggio su carpaccio di bresaola caramellizzato allo zucchero grezzo, lasagna di porcini su ragù di maialino nero e fior sicano; arista di maialino nero dei Nebrodi agli agrumi in polvere di castagne

e patate francesi croccanti. E per concludere lenticchie siciliane bio, panettone “madonìta”. E dalle 23.30 il party: in consolle Giuseppe Silvestri e Paolo Scancarello, con la special guest Othelloman.