"Che facciamo a Capodanno?", la domanda che diventa la festa del 2018 a I Candelai

"Che facciamo a Capodanno?" è il titolo della serata di San Silvestro organizzata da Bolazzi e i Candelai, il 31 dicembre a partire dalle 21 a I Candelai.

Il cenone è al tavolo a partire dalle 21. Si parte con gli antipasti a buffet: carpaccio di chianina, spiedino di pollo e verdure, insalata di orzo su crosta di pane, ricotta al forno, angolo dei formaggi, patanegra, angolo dei rustici (sfincionello, minisfoglie assortite, mini cestini di brisè), frivolezze fritte (broccoli e cardi in pastella), angolo orientale (involtini primavera e polpette in salsa di soia), lasagnetta di parmigiana, caponata di mele su letto di tabulè, riso Venere con verdure.

Si prosegue con i primi, riso allo speck e cicoria spontanea e ravioli ai funghi porcini con schiuma di broccoli siculi e straccetti mortadella, e con il secondo, costata in bella vista di maialino nostrale in sugo moderno ai funghi shiitake. Infine bicchierino di lenticchie augurali e buffet di dolci con piccola pasticceria e bollicine. Da bere acqua naturale e frizzante e vino bianco e rosso biologico. Per i bambini uno spazio dedicato a loro con cena e animazione a cura di "Mago Lollo Animazioni" (dalle 21 alle 2). Dopo cena spazio alla musica: prima il concerto degli España Circo Est e a seguire il dj set di Sergio Cataldi, dopo la mezzanotte.