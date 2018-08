Capo Rama al tramonto, passeggiata del Wwf alla scoperta della riserva a Terrasini

Venerdì 10 agosto con appuntamento alle 18 il Wwf organizza una passeggiata al tramonto nella riserva naturale di Capo Rama a Terrasini.

Colori, odori e suoni di una costa rocciosa incantata. Il Wwf organizza anche quest'anno una passeggiata alla scoperta della riserva di Capo Rama, a Terrasini. Accompagnati dal personale esperto del Wwf, ente gestore, sarà possibile conoscere e ammirare la riserva in tutto il suo splendore

L’area di Capo Rama è stata oggetto di tutela fin dal 1968 da parte del Comune di Terrasini come “Biotopo di inestimabile valore”. In attuazione del Piano regionale dei Parchi e delle Riserve della Regione Siciliana l’assessorato Regionale Territorio e Ambiente, per salvaguardare il territorio ha istituito la Riserva Naturale Orientata Capo Rama affidandone la gestione al WWF Italia onlus. L'appuntamento si ripeterà venerdì 24 agosto e 7 settembre.