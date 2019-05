Caos, lo show di mentalismo di Paolo Tinnirello

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 23 maggio 2019 alle ore 21:00 presso il Teatro Sant'Eugenio di Palermo andrà in scena lo spettacolo illusionista Caos è uno spettacolo di Mentalismo, il primo nel suo genere nel panorama palermitano e siciliano. Il Mentalista Paolo Tinnirello racconta la storia di un suo viaggio a Londra che lo porta a riflettere sul destino e sul nostro ruolo nel suo grande disegno. Siamo davvero predestinati verso una meta, o siamo noi stessi a creare e plasmare il nostro stesso percorso? Durante lo spettacolo Paolo Tinnirello, insieme a tutto il pubblico, proverà a rispondere a questa domanda, un quesito che forse un po' tutti si saranno posti almeno una volta nella vita. Lo farà non solo raccontando del suo viaggio, ma dimostrando come esso rispecchi la Teoria del Caos (da qui il titolo dello spettacolo), partendo dagli Antichi Greci per arrivare al fisico Edward Lorenz e il suo famoso “effetto farfalla”: secondo il quale viviamo in un enorme sistema deterministico che può trasformarsi radicalmente anche per il più piccolo e apparentemente insignificante cambiamento. Caos è uno spettacolo interattivo. Il pubblico, vero protagonista dello show, sarà chiamato sul palco ad interagire con il Mentalista per i suoi esperimenti: dalle tecniche di suggestione, passando per la lettura del linguaggio del corpo e la previsione del futuro, per arrivare in fine all'ipnosi. Esperimenti che fungono da mezzo per raccontare una storia avvincente e per dimostrare come la nostra mente possa funzionare in maniera inaspettata e misteriosa. Durata: 1h15m Prezzo: 8 euro in prevendita - 10 euro in botteghino