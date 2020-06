Orto Botanico, i bambini imparano a rispettare la natura con un campus estivo

La prima settimana è volata: i bambini hanno imparato, divertendosi, che ogni piantina ha una sua vita, che ogni fiore va rispettato, ammirato e, perché no, annusato. Il Campus per bambini dell’Orto Botanico ha avuto un grande successo. Ciascuno dei piccoli partecipanti alla fine ha ricevuto il suo diploma da Giovane botanico, la borraccia con il logo dell’Orto e ha portato via una serra in miniatura, da curare a casa. E all’Orto si preparano per accogliere il secondo gruppo: lunedì parte il nuovo campus, con altri laboratori “green”, per giocare e imparare. Il progetto è di CoopCulture - che cura i servizi di accoglienza dell’Orto - al fianco di due realtà rodate nel campo dell’edutainment per piccoli visitatori, come Libreria Dudi e OrtoCapovolto.

Da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, tutti i giorni, dalle 8 alle 16. I bambini - dai 6 agli 11 anni, massimo 21 partecipanti - saranno affidati ad operatori esperti (uno ogni cinque bambini). Dal rispetto per piante e animali, e quindi per il pianeta, alle caratteristiche botaniche, dalle piante più strane a quelle più esotiche, ma anche laboratori scientifici, esperimenti creativi e tanta allegria: un viaggio “verde” in piena sicurezza.

Per ogni informazione, quote di partecipazione al campus e prenotazioni, basta scrivere alla mail ortobotanico.palermo@coopculture.it o presentarsi alla biglietteria dell’Orto Botanico mezz’ora prima dell’inizio delle attività. E’ suggerito un abbigliamento comodo, un repellente contro le zanzare e una crema protettiva. Quota di partecipazione Campus per bambini: 130 € (incluso il kit con tutti i materiali e la merenda), due fratellini pagano insieme 225 €. Max 21 bambini.

E ancora per tutto giugno, l’Orto Botanico pensa ai primi visitatori e soprattutto, alle famiglie: biglietto singolo 4 euro, e 8 euro per le famiglie (due adulti e fino a tre bambini sotto i 12 anni); per mamma o papà con bimbo sotto i 6 anni, 3 euro, come anche per gli ultrasettantenni e gli studenti sotto i 25 anni, gli insegnanti e gli enti convenzionati. Per chi volesse contribuire alla ripresa o comunque beneficiare della OrtoCard - ingressi illimitati per un anno intero e un occhio particolare per gli eventi che presto riprenderanno -, è ancora in promozione a 30 euro (e non 40). L’Orto Botanico è aperto ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, a ingressi contingentati, all’interno non potranno esserci più di 200 persone contemporaneamente. Inoltre la pausa durante le ore più calde, permetterà la sanificazione degli spazi, per affrontare la seconda metà della giornata in piena sicurezza. E’ fermamente consigliato l’acquisto online dei biglietti, che assicura uno slot di tempo preciso, senza attese all’ingresso. Per accompagnare la visita all’interno dell’Orto Botanico, sarà inoltre disponibile un’app scaricabile sul proprio smartphone.