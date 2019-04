Campionati di tango verso il gran finale: vincitori a Buenos Aires per i mondiali

I campionati metropolitani di Palermo entrano nel vivo e cresce l'attesa per le finali che si svolgeranno domani sera, dalle 18, durante le quali saranno scelti i campioni per Italia, Grecia e Malta che voleranno a Buenos Aires, per i mondiali di agosto. Dalle 21, la Ronda de Despedida dei maestri e dei giurati, e le esibizioni di Giorgia Rossello y Vito Raffanelli, e Alessandra Moro y Bruno Ciarfella. Si chiude con la Milonga fino a tarda notte. In giuria, siederanno Virginia Pandolfi y Jonatan Aguero, gli argentini Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo, campioni del mondo 2016 di tango Escenario; poi Max Van de Voorde y Solange Acosta, campioni del mondo di tango Escenario nel 2011; dalla Grecia, Stelios Staboulidis y Despina Amarantidou e Chloe y Dionisis Theodoropoulos, e dall’ex Unione Sovietica, Olga Nikola y Dmitry Kuznetsov, già campioni russi e anche campioni europei 2018 di tango Escenario, giunti quinti agli ultimi mondiali.

Intanto Federica Licari, tanguera originaria di Erice, e il romano Andrea Lomartire (nella foto in alto), che insieme rappresentavano il Lazio, si sono aggiudicati la categoria Tango Open ai Campionati metropolitani di Tango. Pasquale D’Antuono, avellinese e Claudia Nazzicone (nella foto in basso), nata ad Avezzano ma residente a L’Aquila, hanno gareggiato per la Campania e vinto la categoria Tango Amatori. In tutto hanno partecipato 70 coppie di tangueri in rappresentanza di 17 regioni italiane. Molto applaudite, le due coppie hanno comunque continuato a danzare durante le milonghe frequentatissime che ogni sera, ai Cantieri della Zisa, hanno chiuso le lunghe giornate di workshop, prove e, soprattutto, gare per il Festival & Campionato di tango.

La manifestazione è ideata, come le edizioni precedenti, da Barbara Cicero, con la sua associazione sportiva European Tango, l’unica riconosciuta dal Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires per l’organizzazione sul territorio italiano di festival che anticipano i Mondiali argentini.

