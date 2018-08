Al via la decima edizione di CampArt Festival, quattro giorni di musica in campeggio a Cefalù

Decima edizione di Camp@rt Festival dal 23 al 26 agosto a Cefalù, al centro del progetto l’Arte sotto le sue molteplici forme. Camp@rtfestival è luogo di estemporanee di pittura, scultura, fotografia e video, che hanno l’obiettivo di coinvolgere chiunque abbia voglia di mettere in mostra la propria esperienza, col tentativo di stimolare il pubblico a sperimentare direttamente tali percorsi artistici. Fotografie e cortometraggi - esterni o contemporanei all’evento - verranno resi visibili al pubblico mediante video proiezioni durante le tre serate.

In un contesto socio-culturale come quello attuale, solitamente disattento nei confronti della cultura in generale, e della musica “colta” in particolare, in cui l’educazione musicale viene ghettizzata e considerata alla stregua di un’attività quasi superflua, e non come dovrebbe essere, essenziale per la formazione e la crescita dell’individuo, si è voluto inserire sperimentazioni musicali di vario genere, tradotte in tre sere di concerti live e dance hall. Tale attività musicale è stata ideata totalmente avulsa dalla logica dei consueti festival estivi, ma come momento di aggregazione sociale, inserita in un contesto di straordinaria bellezza naturale, indenne da cementificazioni antropiche e con il preciso intento di riacquistare la magnifica e ancestrale sensazione di simbiosi con la natura.