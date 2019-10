Torna “Camminando con Tulime”, bimbi e adulti alla scoperta della natura

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riparte Camminando con Tulime, il calendario di escursioni lungo sentieri e percorsi naturalistici pensato per bambini e adulti. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa è promossa dall’associazione di cooperazione Tulime Onlus, che oltre al suo impegno in Tanzania e Nepal, organizza passeggiate per esplorare luoghi naturalistici noti e meno noti del territorio siciliano. L’appuntamento è una domenica al mese da autunno a fine primavera per camminare insieme, adulti e bambini, vivere magiche avventure e ritrovare nel contatto con la natura la capacità di apprezzare i doni bellissimi che la nostra Terra ci offre. Quest’anno tante novità e qualche riproposizione di escursioni che ogni volta incantano tutti i partecipanti. Grazie alla collaborazione con la Libreria Carabà, racconteremo ai nostri bimbi belle storie che ci faranno comprendere e apprezzare al meglio l’esperienza della giornata.

Il contributo richiesto per la partecipazione alla passeggiata sarà devoluto ai progetti di Tulime Onlus attivi in Tanzania, che di volta in volta verranno brevemente illustrati dagli organizzatori, affinché la bella giornata trascorsa insieme si arricchisca ulteriormente della relazione con le comunità tanzaniane supportate grazie all’iniziativa. Vi aspettiamo numerosi!

Per maggiori informazioni su calendario e costi è possibile contattare dalle 9 alle 13 lo 091/217612 oppure scrivere una mail a info@tulime.org.

Il calendario delle passeggiate

27 OTTOBRE PIANO CERVI

PARCO DELLE MADONIE 24 NOVEMBRE LAGO DI BOMES

BOSCO DI FAVARA 22 DICEMBRE

SOLSTIZIO D’INVERNO MONTE COLUMBRINA

CARINI 26 GENNAIO GROTTA MAZZAMUTO

ALTAVILLA MILICIA 16 FEBBRAIO

PASSEGGIATA NEI SENTIERI DEL PARCO DELLA FAVORITA, PALERMO

Escursione nel sottobosco di Querce secolari 15 MARZO GIRO DEI GORGHI,

FICUZZA 29 MARZO

EQUINOZIO DI PRIMAVERA SENTIERO DEGLI AGRIFOGLI GIGANTI

PARCO DELLE MADONIE 26 APRILE BOSCO DELLA TASSITA

PARCO DEI NEBRODI 24 MAGGIO GORGO DEL DRAGO,

FICUZZA 7 GIUGNO FIUME SOSIO, R.N.O. MONTI DI PALAZZO ADRIANO E VALLE DEL SOSIO