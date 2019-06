Call for Original Music XL è una selezione/vetrina per band musicali autori ed interpreti di musica originale che si propone di offrire ai partecipanti le migliori condizioni di visibilità e di relazione, al fine di facilitare lo divulgazione dei progetti artistici di musica inedita siciliana.

Edizione XL perchè grazie al successo delle due serate in cui è stato possibile selezionare le band per il "MOTO ROCKA FEST 2019", abbiamo deciso di dare spazio ad altre band, con lo spirito rock che sul palco dell'ALIBI oramai abita, e fare esibire le giovani leve. Ingresso gratutito. Il tutto sarà come di consueto, in diretta sulla pagina Artewiva.

Line up: Smashed-bullet, Vaot, Rose Noir, 4-Stroke Engine

Partner: Mus Art Studio - Sala Prove; Organizzazione: Artewiva / Alibi