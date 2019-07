Calici di Stelle, a Palermo una nuova edizione dedicata allo sbarco sulla luna

Anche per il 10 agosto 2019, notte di San Lorenzo, notte di stelle cadenti, l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino promuovono Calici di Stelle, l’evento estivo più atteso dagli enoturisti, in programma in tutta Italia nelle piazze e nei luoghi più belli di oltre duecento Città del Vino e in centinaia di Cantine aderenti al Movimento, per tanti appuntamenti che potranno essere organizzati durante il periodo che va dal 2 all’11 agosto.

Quest’anno l’evento è dedicato al cinquantesimo anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla luna avvenuto il 20 luglio 1969 ad opera degli astronauti americani della navicella spaziale Apollo 11. La luna e le stelle cadenti, cielo sereno permettendo, potranno essere ammirate non solo volgendo lo sguardo verso il cielo ma anche approfittando della collaborazione con l’UAI, l’Unione Astrofili Italiani che anche per questa edizione sarà in prima linea per garantire la riuscita dell’evento.

Gli appuntamenti e le cantine a Palermo

Decine di migliaia di wine lovers sono attesi in Sicilia a Castiglione di Sicilia per scoprire i vini dell'Etna negli angoli più suggestivi del centro storico, oppure nella a Partinico, new entry di Città del Vino, spettacolare location della Real Cantina Borbonica, voluta da Ferdinando I di Borbone e nel Museo dei Pupi Siciliani, patrimonio Unesco.

Sabato 10 agosto e domenica 11 agosto. Brinando nella Piana dei Colli di Palermo, degustazioni e animanzione presso la settecentesca villa Castelnuovo. Nella Piana dei Colli di Palermo, nel suggestivo giardino che circonda la settecentesca Villa Castelnuovo (accanto il Teatro di Verdura), sabato 10 agosto e domenica 11 agosto, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, la Cooperativa "Le Driadi" realizza Calici di Stelle con un evento ad ingresso gratuito. E' il "Giardino delle Stelle" che, oltre a far ammirare, sotto la guida di esperti astronomi, le Stelle cadenti con telescopi professionali e a mezzo di schermi giganti, prevede da programma un percorso enogastronomico con prodotti tipici locali e Calici di ottimo vino siciliano. Le serate saranno allietate da spettacoli, danze popolari e performance di artisti di strada. E' previsto per l'occasione anche uno spazio ludico attrezzato con animazione per i bambini.

Sabato 10 agosto. Alla scoperta della Real Cantina Borbonica e del museo dei pupi siciliani. Nella spettacolare location della Real Cantina Borbonica voluta da Ferdinando I di Borbone, si svolge il ricco programma della serata dedicata a Calici di Stelle, con la partecipazione di cantine della Provincia di Trapani e Palermo. La serata sarà allietata dallo spettacolo dei pupi siciliani, da due masterclass dedicate ai vini dell'Etna, da visite guidate alla scoperta della Real Cantina Borbonica e del Museo dei Pupi siciliani, dalla musica e da degustazioni di prodotti tipici e prelibatezze del territorio partinicese. L'evento di quest'anno è dedicato alla conquista della luna, in occasione del cinquantesimo anniversario dello sbarco degli astronauti dell'Apollo 11.