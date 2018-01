Da Manifesta al ritorno di Donna Franca: tutti gli eventi di Palermo Capitale della Cultura

Arte, musica, teatro, grandi eventi, appuntamenti, convegni, sport. Queste ed altre sono le sfumature che caratterizzeranno il ricco calendario di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. Sono 780, al momento, quelli già ufficializzati anche se il Comune annuncia di volerli almeno raddoppiare. Saranno dunque 365 giorni intensi, ricchi di cultura a tuttotondo. Un anno che vedrà Palermo sul palcoscenico più ambito dalle altre città italiane. Sarà l’anno delle "prime volte" e delle "ancora una volta" con la consapevolezza che, almeno per quest’anno, il podio è al Sud.

Si inizia con un arrivo: alla Fondazione Sant’Elia sarà installata “Love difference”, l’opera di Michelangelo Pistoletto che rappresenta, mediante un grande tavolo a specchio, il bacino del Mediterraneo. Il cuore degli eventi, però, ruoterà intorno a Manifesta, l’attesissima biennale d’arte che ha scelto come suo quartier generale il Teatro Garibaldi. Già il team è al lavoro in attesa del taglio del nastro a giugno. Spazio anche a manifestazioni dal taglio internazionale ospitate ai Cantieri Culturali alla Zisa come il festival MigrArti Cinema o il Convegno Europeo della Musica.

E ancora mostre, con le esposizioni di Spencer Tunick e Robert Capa, la mostra su Antonello da Messina, le installazioni di Jan Fabre, Shozo Shimamoto e Martin Kipperberger “ReSignifications” del Nobel Wole Soyinka. Una nota di colore spetta alle periferie: è al quartiere Danisinni, ad esempio, che sarà dedicato un esperimento di “opera lirica sociale”. L’opera di Donizetti "Elisir d'amore" sarà ambientata proprio nel borgo alle spalle della cattedrale. È previsto in primavera, invece, il ritorno a casa del ritratto di donna Franca Florio. Dopo che la tela è stata battuta all’asta per oltre un milione di euro, sarà esposta a Villa Zito per due mesi.