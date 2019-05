Calcio e solidarietà per i giudici Falcone e Borsellino, l'appuntamento in città

In occasione dell’anniversario delle commemorazioni dei Giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e Paolo Borsellino e tutti i componenti della scorta della Polizia di Stato, C.S.A.In. (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Ente di Promozione Sportiva Nazionale riconosciuto dal C.O.N.I., sta organizzando insieme all’a.s.d. Football Club Antimafia il torneo in oggetto indicato che si terrà presso i campi da gioco della polisportiva Calcio Sicilia di via Gaetano La Loggia n. 5 - Palermo. Alla manifestazione parteciperanno le rappresentative di “a.s.d. Football Club Antimafia”, dell “associazione nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito Cavalieri della Repubblica Italiana sezione di Foligno e Palermo, di Magistrati di Palermo e la rappresentativa "Sicilia Cabaret".

La manifestazione si svolgerà sui predetti campi sportivi dalle ore 10,00 alle ore 13,15 con due partite iniziali con tempo unico di 25 minuti che determineranno le squadre che si affronteranno in una finale per determinare la 3^ e 4^ posizione e una finale per la 1^ e 2^ posizione. A seguire vi saranno le consegne dei riconoscimenti e le premiazioni che saranno consegnate dalle ragazze di Miss Mondo di Palermo.

Alla manifestazione sono stati invitati autorità civili e militari (sarà presente la Fanfara dei Carabinieri) che hanno assicurato la loro presenza. L’evento è l’occasione per fare una raccolta di beneficenza dedicata all’Associazione Siciliana per il Trapianto del Fegato che ha sede presso l' ISMETT di Palermo.