Dopo Temptation Island tocca a Palermo, Nathaly Caldonazzo per "La Cala fashion night"

Direttamente da Temptation Island, l’isola delle relazioni vip, la bella attrice teatrale ed ex prima donna del Bagaglino, Nathaly Caldonazzo, domenica 29 settembre dalle ore 20,00 sarà alla conduzione de La Cala Fashion Night, organizzato dalla Rosi De Simone Eventi, in piazza Capitaneria di Porto (altezza Nautoscopio). L’evento è realizzato in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, per dare lustro al fronte mare e presentare le collezioni autunno inverno di Sandro Ferrone via Sciuti Palermo, Ma. Dì Creazioni di Marzia Di Gaetano, New Form, Pinto Ricami e La Rosa Sport. Ingresso libero con invito.



Presenti il presidente dell’Autorità, Pasqualino Monti, il segretario generale, l’ammiraglio ispettore Salvatore Gravante, il direttore marittimo della Sicilia occidentale, ammiraglio Roberto Isidori. Direzione artistica di Davide Cacciatore, musica di Mauriziotto dj e bel canto di Flora Faja. Sponsor Toyota R Motors, Movi spa, Unipolsai Assicurazioni di Giuseppe di Giovanni, Hotel Vecchio Borgo Quintofamily srl gruppo Bper e Maratona di Palermo. Trucco Darioloris Cerfolli e parrucco di Giuseppe Ferrara, backstage Vivia Cascio, cast Vanity Model Management di Palermo.

La Cala di Palermo

La scelta del luogo è in linea con lo stile della Rosi De Simone Eventi che privilegia scenari di storia, cultura e simbolici per i suoi show. La Cala, l'antico porto di Palermo, è stata recuperata dieci anni fa da un lungo degrado e restituita alla città. L'Authority gestisce la fascia costiera che va dall'Arenella a Sant'Erasmo, e ha in corso lavori di riqualificazione per rendere il porto di Palermo all'altezza della sua posizione al centro del Mediterraneo, che l’organizzazione desidera promuovere e comunicare con la sua iniziativa glamour La Cala Fashion Night.

La vicinanza di Nathaly Caldonazzo alla Sicilia

Nathaly Caldonazzo arriverà nel capoluogo siciliano, a pochi giorni dall’addio all’isola delle tentazioni del noto reality show di Canale 5, Temptation Island Vip, prodotto dalla Fascino P.G.T di Maria De Filippi e condotto da Alessia Marcuzzi. 50 anni, attrice e showgirl, è nata a Roma ed è diventata famosa alla fine degli anni Ottanta per una relazione con Massimo Troisi, durata fino alla scomparsa del comico napoletano. Figlia della ballerina e coreografa olandese Leontine Snell e dell'imprenditore romano Mario Caldonazzo, ha iniziato la sua carriera come modella tra Roma e Milano.

È stata ballerina nei corpi di ballo di alcuni show della Rai, fra cui Stasera Lino e Fantastico 10, nel 1997 la Caldonazzo entra a far parte della compagnia del Bagaglino, dove diventa primadonna. Come attrice, è stata nel cast di Fratelli d'Italia, regia di Neri Parenti (1989); Abbronzatissimi, regia di Bruno Gaburro (1991); Paparazzi, regia di Neri Parenti (1998); Il mondo di mezzo, regia di Massimo Scaglione (2017); La scelta impossibile, regia di Samuele Dalò (2018). Dal 2010 si dedica principalmente al teatro e il 10 ottobre, al Teatro degli Audaci di Roma, debutterà con il nuovo spettacolo Parlami d’Amore di Philippe Claudelle, con il regista e partner in scena Francesco Branchetti.

L’attività di pittrice alla scuola di Croce Taravella

Alla Sicilia è legata da tanti anni per la sua amicizia con il pittore madonita Croce Taravella di cui è allieva. Da alcuni è la testimonial di punta degli show di moda organizzati dalla Rosi De Simone Eventi e ha preso parte a numerose Fashion Night a Villa Zito a Palermo, a Cinisi e a Milena in provincia di Caltanissetta.