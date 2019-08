Enigmi alchemici e messaggi esoterici, da piazza Bellini parte il tour alla scoperta di Cagliostro

Alchimista, esoterista, truffatore, mago, avventuriero: chi fu davvero il celebre Cagliostro? Una passeggiata raccontata, ideata e proposta dall'associazione Tacus Arte Integrazione Cultura, con appuntamento il 25 agosto alle 20.45 in piazza Bellini.

L'itinerario indaga la complessità della figura e dell'opera di Cagliostro, uomo enigmatico e affascinante, idolatrato e odiato al tempo stesso, capace di imprimere la propria impronta nella cultura dell’epoca. Di sé scrisse: “La verità su di me non sarà mai scritta, perché nessuno la conosce”. In un fitto intreccio di realtà, mito e leggenda, tra enigmi alchemici e messaggi esoterici, un itinerario dal taglio storico - antropologico che traccia le tappe fondamentali della storia e del pensiero di uno dei personaggi più controversi della Sicilia.



Il raduno dei partecipanti è fissato alle 20:45 presso Piazza Vincenzo Bellini. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 (soci TACUS) | €5 (non soci). N.B.: Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente al 320.2267975 (anche via WhatsApp). In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

