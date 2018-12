Palermo on ice, non solo pattini al Giardino Inglese: un evento dedicato a cioccolatini e bimbi

Cioccolato per tutti i gusti. Un evento nell’evento che coniuga in sé la passione per lo sport, per il Natale e per il buon gusto. Venerdì 14 dicembre, dalle ore 17 alle 23, al Giardino Inglese va in scena il “Caffarel Day”, una giornata organizzata da Palermo on Ice all’interno della pista di pattinaggio su ghiaccio al civico 3 di via Duca della Verdura. Dal pomeriggio alla sera, le fatiche dei piccoli pattinatori saranno ricompensate dai prodotti al cioccolato con nocciole piemontesi. Un regalo di Natale anticipato che farà felici bambini e non solo.

All’interno della pista di pattinaggio saranno omaggiati, tra gli altri, anche la “cremosa” spalmabile, il famosissimo “gianduiotto”, realizzato con nocciole piemontesi I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) e il cioccolatino “Piemonte”, realizzato con nocciole intere. Tra i prossimi appuntamenti in programma c’è il concerto gospel, il “Cosplay on Ice”, il primo evento in Sicilia che vede i cosplayer pattinare sul ghiaccio, e il “Cannolo on Ice”, l’appuntamento che porta in pista il dolce tipico della pasticceria siciliana.

La pista, che quest’anno è formato XL grazie ai 1.000 metri quadrati di ghiaccio, dog-friendly per via della zona dedicata agli amici a quattro zampe ed ecosostenibile quanto a materiali utilizzati, rimarrà aperta ogni giorno fino a domenica 27 gennaio 2019, dalle 10 a mezzanotte (il venerdì, il sabato e la domenica apertura estesa fino all’una di notte). L’ingresso costa 5 euro per chi vorrà pattinare mezz’ora, 7 euro invece per un’ora di giri sul ghiaccio. A questa cifra si somma 1 euro per chi vuole pattinare servendosi dell’aiuto-pattino e 5 euro per avere lo slittino.