Caccamo, all'eremo di San Felice la XIV edizione di “Sotto lo stesso cielo”

Si rinnova la manifestazione “Sotto lo Stesso Cielo”, la quattodricesima edizione andrà in scena sabato 18 agosto alle 17.30, all'Eremo di San Felice, gioiello trecentesco sito nel territorio di Caccamo, all’interno della Riserva Naturale Orientata “Pizzo Cane, Pizzo Trigna e Grotta Mazzamuto”.

L’evento di mezza estate è oramai un classico che richiama numerose persone e non pochi turisti, attratti dalla multiforme veste delle proposte curate, come sempre, con passione e dedizione dall’Associazione di Volontariato “Amici di San Felice”; quest'anno si fregia del significativo patrocinio di “Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018”. Supportata anche dal Comune di Caccamo, dal Ce.S.Vo.P , dalla S/Sezione del Cai di Caccamo e dal gruppo Kàkkabe Trekking, la manifestazione ha il suo leitmotiv nell’osservazione dei corpi celesti grazie ad un telescopio e la sapiente consulenza dell’astrofilo Rosario Mongiovì. Nel corso della serata diversi momenti catalizzeranno l’attenzione dei partecipanti. Si salirà a piedi dal Ponte Saraceno per raggiungere l’Eremo San Felice con una passeggiata raccontata con letture di alcuni brani lungo il percorso. Disponibile in alternativa per chi è impossibilitato a camminare, un servizio navetta reso operativo dall’Associazione di Volontariato della Protezione Civile “Magna Vis” di Trabia. Seguirà quindi la celebrazione della Santa Messa officiata all’aperto da don Massimiliano Turturici. Successivamente avrà luogo una presentazione del cammino inaugurale della Via Francigena delle Madonie previsto dal 24 al 30 settembre prossimi e che muoverà i suoi passi proprio dall’Eremo San Felice. L’intrattenimento musicale sarà invece curato da “I Cugini della Serenata”, brioso e valente gruppo che fa della tradizionale musica popolare il suo cavallo di battaglia. Un angolo gastronomico consentirà, a chi lo volesse, di acquistare dei prodotti tipici a base di rinomata carne di Caccamo. Agli intervenuti, invece, sarà offerta con il ticket d’ingresso una spaghettata finale, preparata dagli “Amici di San Felice”. Per info ed adesioni : “Amici di San Felice” telefono 333 8435040.