Caccamo, all'eremo di San Felice "Sotto lo stesso cielo"

Telescopio puntato verso l'alto, lettura, musica e canto a “Sotto lo stesso cielo”. Martedì 27 agosto, ad osservare le stelle dalla magica atmosfera che si respira dall'Eremo di San Felice ci saranno anche Roberto Alaimo Alajmo, giornalista e affermato scrittore che racconterà la bizzarra storia dei tre funerali e mezzo di Luigi Pirandello; Rosellina Guzzo, fine musicista che con la sua arpa celtica percorrerà un viaggio sonoro tra il Mediterraneo e l’Irlanda; Marcello Mandreucci, noto cantante e artista poliedrico, che si esibirà con le sue “corde” e la proverbiale verve. La parterre artistica di grande rilievo affiancherà gli astronomi dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), questi, muniti di telescopio, guideranno nell'osservazione dei corpi celesti. La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, è uno scrigno di bellezza, per l'incanto del luogo in cui si svolge, ma anche per la certosina organizzazione messa in campo dagli “Amici di San Felice”, il gruppo di volontari che da oltre un ventennio si prende cura dell'Eremo e lo rende fruibile al pubblico, curandone con scrupolo ogni aspetto. “Sotto lo stesso cielo” sarà anche l'occasione per scoprire le bontà gastronomiche del territorio. Infatti a margine del multiforme appuntamento all’Eremo di San Felice, sarà possibile gustare i panini con la rinomata salsiccia di Caccamo, preparata in loco dagli stessi artigiani della carne. L'anguriata finale delizierà i palati! Il programma avrà inizio alle ore 21:00. Per chi è impossibilitato a raggiungere a piedi l’Eremo, sarà attivo il servizio navetta in località Ponte Saraceno, al Km 18 della S.P. 6 Trabia-Ventimiglia di Sicilia, operativo dalle ore 20:00 alle ore 01:00. Il ticket d’ingresso di 5,00 € (Gratuito per i minori di 12 anni) comprende tutte le attività in programma.