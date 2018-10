Dall'Italia post elettorale al "mestiere" di padre, il cabaret di Dario Cassini a Bagheria

Serata cabaret con Dario Cassini al cine teatro Roma di Bagheria il 26 ottobre 2018 alle ore 21. Non saranno troppe pippe mentali? Nel suo nuovo spettacolo Dario Cassini affronterà l’Italia post elettorale ma anche il suo "nuovo mestiere" di padre. Il comico non vede l’ora di lanciare il guanto di sfida al sesso femminile, riproponendo pezzi che in 30 anni sono diventati dei veri cavalli di battaglia anche meglio di Furia. Una vita che sdrammatizzare è la parola d’ordine, e in questo spettacolo in due atti, di cose su cui ridere in modo leggero, ma non superficiale ce ne sono tante.