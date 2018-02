"Matrimonio sicilian style", venerdì a Palermo al via il Buy Wedding

Prenderà il via venerdì 23 febbraio alle ore 16,30, la borsa internazionale dei matrimoni in Sicilia. Tre giorni dedicati al mondo del wedding in Sicilia con 25 buyers esteri che per la prima volta saranno a Palermo fino a domenica 25, per incontrare gli artigiani e le imprese siciliane e potere così avviare opportunità commerciali.

L’iniziativa, dal titolo Buy Wedding International, organizzata da Palermo Is in collaborazione con Events&Charme e patrocinata da Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo, dal Comune di Palermo e dall’assessorato regionale al Turismo, si svolgerà al Grand Hotel et Des Palmes.

Un’opportunità per le aziende siciliane che si occupano di tutto ciò che ruota attorno al mondo dei matrimoni (abiti, food, accoglienza extralberghiera, fotografia e quant’altro), per far conoscere la propria qualità e le loro eccellenze ad attori internazionali. Gli espositori avranno la possibilità di presentare riservatamente la loro struttura, presso uno spazio personalizzato, ai buyers ospiti nel c orso della manifestazione.

Nel corso dei tre giorni sarà possibile anche conoscere le storie di chi ha scelto di prendere un volo per la Sicilia e coronare nella nostra isola il loro sogno d’amore. Matrimoni bucolici, marinari o in perfetto stile siciliano.

Ecco gli appuntamenti del Buy Wedding

L’inaugurazione avverrà alle venerdì 23 febbraio ore 16,30 a Villa Niscemi. Tra i partecipanti, Davide Morici, presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo di Palermo e Laura Arcilesi di Palermo Is e vice presidente Confartigianato Turismo e Spettacolo Palermo. Tra i nomi di spicco dei partners, ci saranno Alekseeva Galina e Irina Petrenko, rispettivamente direttore generale e responsabile marketing e promozione di Enit Mosca.

Sabato 24, dalle ore 10 alle ore 13 e ancora dalle ore 14,30 alle ore 18, si terranno i B2B tra i buyers esteri e le aziende siciliane, accreditate all’evento.

Domenica 25 spazio alle coppie, che avranno anche la possibilità di partecipare a un Wedding Lab, contest lanciato su Facebook. Una fotografia davanti all’allestimento del Buy Wedding da postare sul social. Chi otterrà più like, si aggiudicherà un week-end benessere per due persone.