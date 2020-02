Burlesque Show, cena e spettacolo dall'epoca d'oro di Hollywood alla Cavallerizza Sambuka

Sabato 22 e domenica 23 febbraio alle 20 alla Cavallerizza Sambuka è tempo di Burlesque Show con una cena-spettacolo da non perdere.

Torna una delle regine del Burlesque made in Italy a Palermo, questo weekend presso La Cavallerizza Sambuka per un evento con cena che resterà tra i ricordi indelebili dei partecipanti. Il locale nato nelle antiche scuderie di Palazzo Sambuca è oggi tra le location più cool del territorio, ed oltre ad essere ristorante, sushi e cocktail bar è anche uno spazio dedicato ad eventi esclusivi. Questo fine settimana si esibirà Wonderful Ginger accompagnata per l'occasione domenica da The Two Giants Trio con il loro live dedicato alle sonorità anni '50. Wonderful Ginger è una provocante ragazza italiana con una profonda passione per l’epoca d’oro di Hollywood. Ginger produce routine creative e spiritose e splendidi costumi che, in combinazione con il suo fascino italiano, farà innamorare il pubblico in breve tempo.

Partner dell'evento Stupor Mundi Art Project. La Cavallerizza Sambuka - Via della Vetriera 64.