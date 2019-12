Palermo ospita l'eccellenza della moda italiana: la Boutique Michele Inzerillo e Fortela insieme per un cocktail party

Domenica 15 dicembre, dalle 18.00 alle 21.00, la storica Boutique Michele Inzerillo, in via A. De Gasperi 62 a Palermo, ospiterà un cocktail party per presentare la nuova collezione di Fortela - Fatto A Mano. Musica e divertimento con Dj Set faranno da cornice alla presentazione in anteprima della nuova collezione rappresentativa dell'iconico stile italiano nel mondo di Fortela. Ospite eccezionale sarà Alessandro Squarzi, fondatore e designer di Fortela, icona di stile e interprete del vero italian lifestyle.

Nel mondo della moda dagli anni ’90, talent scout e ideatore di diversi brand è diventato anche uno degli uomini più fotografati e seguiti dagli amanti della moda e dello stile italiano. Per lui la moda rappresenta l’amore del buon gusto. Un’occasione unica per scoprire i segreti di uno stile intramontabile, ma sempre alla moda, direttamente con il suo ideatore. Fortela è l’incontro tra pura sartorialità, stile italianissimo e la tradizione del fatto a mano solo con tessuti di prima qualità. Un brand italiano con un tocco internazionale: i capi vengono interamente prodotti in Italia, con la collaborazione di esperti artigiani giapponesi che realizzano le stoffe che hanno fatto innamorare il fondatore. Il risultato è una gamma di tessuti e sartoria assolutamente unici al mondo. L’evento è aperto a tutti, per maggiori informazioni 091 518998