Borgolimpiadi, con Mediterraneo Antirazzista inaugura il capannone di Borgo Vecchio

Martedì 11 giugno, alle ore 15 si terrà a Borgo Vecchio la quarta edizione delle BorgOlimpiadi, ultima tappa di quartiere della manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione Mediterraneo Antirazzista 2019.

L’evento, che coinvolgerà oltre 60 ragazze a ragazzi in tornei di calcetto ed atletica, inaugurerà il luogo conosciuto come il “Capannone”. Situato in una posizione centralissima all’interno di Borgo Vecchio e in passato adibito a mercato, il Capannone ha rischiato nel tempo di diventare un luogo inutilizzabile. In questi giorni torna ad essere uno spazio di gioco, l’unico del circondario che potrà essere liberamente fruibile dai più giovani per fare sport e tessere relazioni.

Solo grazie a un lento processo partecipativo di rete e di comunità promosso nel tempo dai progetti dell’associazione Per Esempio Onlus e, dal 2017, dal comitato di quartiere Borgo Vecchio nel Cuore, si è aperto un dialogo con l’amministrazione comunale che oggi dà il primo dei suoi frutti: la riqualificazione del Capannone, campetto che viene restituito alla comunità interamente ripulito e attrezzato per un utilizzo sicuro. Sarà inaugurato l'11 giugno con le BorgOlimpiadi, manifestazione dedicata allo sport, ai ragazzi e al loro diritto di vivere spazi e momenti di gioco nel loro quartiere.

L’evento è promosso dal Comitato Borgo Vecchio nel Cuore, costituito dal Centro educativo React Palermo dell’associazione Per Esempio Onlus, l’VIII Circoscrizione del Comune di Palermo, Uisp, la parrocchia e l’oratorio di Santa Lucia, Nati per Leggere, alcuni docenti dell’Ics Politeama, la consigliera comunale Valentina Chinnici e Rachid Berradi. Si ringraziano inoltre il medico volontario Francesca D’Aiuto e il supermercato Venery srl per la fornitura gratuita di bibite e merende ai piccoli atleti. Il progetto React è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.