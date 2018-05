Bombardamenti su Palermo, mostre guidate al museo degli artiglieri

Sabato 26 maggio, alle ore 10, si terrà presso la sede dell' Unuci Palermo (Unione nazionale ufficiali in congedo d'italia), situata in piazza San Francesco di Paola n 35, la presentazione del libro di Will Rothier e Samuel Romeo "Bombardamenti su Palermo, un racconto per immagini", organizzato dall'associazione di promozione sociale UpPalermo e dallo stesso Wil Rothier.

L'evento sarà occasione per illustrare al pubblico un progetto per la realizzazione di un museo della seconda guerra mondiale all'interno del Parco della Favorita, ideato dal comitato WWIIMM. Seguirà una visita guidata al Museo degli artiglieri, di piazza San Francesco di Paola n 37, gestito dal Tenente Smeraldi.