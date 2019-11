Body worlds vital, è record di visitatori a Palermo per la mostra dedicata al corpo umano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sono stati più di mille i visitatori nel primo weekend a Palermo di Body Worlds Vital, la mostra di anatomia ideata dal medico e scienziato tedesco Gunther von Hagens che dal 20 novembre è esposta al Reale Albergo delle Povere, con un allestimento di nuova concezione focalizzato sulla salute, il buon funzionamento del nostro organismo e la prevenzione dalle più comuni malattie.

Partono sabato sera dopo le 20 anche le visite su prenotazione, guidate dagli studenti di Anatomia del dipartimento di Biomedicina dell’Università di Palermo, che risponderanno alle domande e alla curiosità dei visitatori. La mostra, organizzata da Nimphea, in collaborazione con la Regione Siciliana e Culturitaly, cattura l’attenzione e le emozioni dei visitatori attraverso più di 150 plastinazioni (la tecnica originale che consente la conservazione dei corpi donati alla scienza), tra cui corpi a figura intera, singoli organi, e il confronto diretto tra organi sani e organi affetti da patologie, che consente di comprendere cosa accade quando il corpo si ammala e come sia possibile, con uno stile di vita sano, prevenire pericolosi problemi di salute.

Curata da Angelina Whalley per Arts & Sciences Exhibition, e in Italia da Fabio Di Gioia, Body Worlds Vital è stata visitata da oltre 50 milioni di persone, inclusi bambini e ragazzi, in più di 120 città in tutto il mondo, e resterà aperta a Palermo fino alla fine di marzo 2020.

Body worlds (la scheda evento)

20 novembre 2019 – 29 marzo 2019. Reale Albergo delle Povere, Corso Calatafimi, 217. Info bodyworlds.it