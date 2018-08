Luci, note ed effetti spettacolari: Bob Sinclar fa ballare tutti sul palco del Moro Club

Giovedì 9 agosto alle 22 il Moro Club si anima con le note di uno dei dj più noti e apprezzati al mondo. Bob Sinclar, pseudonimo di Christophe Le Friant, coinvolgerà il suo pubblico tra luci, effetti e video spettacolari.

Nato a Bois-Colombes il 10 maggio 1969, Sinclar è disc jockey e produttore discografico francese, proprietario della casa discografica Yellow Productions. Tutto pronto per la tappa palermitana di uno degli eventi più attesi di agosto che prenderà vita in occasione del Moro Summer Festival. Possibilità di cenare con menù ristorante o pizzeria. Apertura cancelli a partire dalle 20.

Menù ristorante 35 + 20 concerto, menù pizzeria 25 + 20 concerto. Non ci sarà animazione per bambini. Tutto il locale sarà ad uso esclusivo dei clienti di Bob Sinclar. PhotoZone & Visual curated da I.C.O.N.A. Biglietti 20 euro. I tickets danno diritto di accesso a tutte le aree del concerto, tranne Alla zona privèe del concerto. Il parterre sarà unico, non ci sarà alcuna divisione, con qualsiasi ticket sarà possibile raggiungere le aree adiacenti il palco.

PRIVE ZONE

400 euro con 2 bottiglie di Belvedere da 1 lt con 10 Ingressi (massimo 2 pax extra A 40€ A pax)

600 euro con 3 bottiglie di Belvedere da 1LT con 15 ingressi (massimo 2 persone extra a 50 € a pax)

800 euro con Belvedere da 3 Litri con 20 ingressi (massimo 2 persone extra a 50 € a pax)

1350 euro con Belvedere da 6 Litri con 25 ingressi (massimo 2 persone extra a 50€ a pax)

PRIVE BACKSTAGE (accanto all'artista)

2000€ euro con Belvedere da 6 Litri con 25 ingressi ((massimo 5 persone extra a 100€ a pax)

Contatti: +39 380 1410319 | +39 389 9087656 | +39 328 8119360 | +39 328 6695151. Info in other languages +39 342 8009102. Info Cena | +39 3460429237.

Possibilità di prenotazione cena:

25€ a Persona pizza time (antipasto, pizza a scelta e bibita); 35€ a persona cena (antipasto: Insalatina esotica ai crostacei con carpaccio di polipo su rucola e alici marinate, bocconcini di ananas e spada affumicato. Primi Piatti: risottino agli agrumi di Sicilia e gambero rosso, paccheri con ragù di pesce e Chips di melanzane. Secondi: filetto di branzino al pistacchio con gamberone graten su vellutata di gambero rosso al timo con contorno di ratatouille di verdure. Bevande Escluse.

Management: Tony Aiello - TA Management & Communication. Unite Agency. Powered: Revolution, The Club, Unite Agency, ZeroGradi, Governale PhEvents, Coconut, La Fiandra, Overtime, PopShok, Privilege Corleone, K4 Generation, UZ White Zone, Big reunion, Infinity, Inside, Seven, Non Dormo +, Naba, Insomnia, Barone Events, My Event, Licata Group, La Notte a Palermo, Enjoy, Vida Loca, SpaceZummo, Extravagance Night, Waikiki, TochoGuys, Tendenzia.