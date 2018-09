Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si chiama "Bloccato" il nuovo singolo di Big Monkey feat. Z£n. Vincenzo Big Monkey è un rapper, aspirante grafico e beatmaker nato a Palermo nel ‘97. Fedele ascoltatore di tutto ciò che era pop-rock con i suoi vari sottogeneri tra cui il punk, comincia a scrivere i primi testi tra i banchi di scuola intorno al 2012 e comincia a comporre più tardi, tra il 2015 e il 2016. Presto il continuo ascoltare di vari generi musicali (tra cui il Rap in tutte le sue sfumature) ed il suo frequentare di vari artisti emergenti, cambierà il suo modo di concepire la musica. Prima membro del duo VMX, ora intraprende una gavetta solista sotto il nome Big Monkey. Sin da subito la sua musica è stata caratterizzata da scelte stilistiche particolari anche dal punto di vista estetico, come l’uso di una maschera da scimmia per evidenziare il suo personaggio. Il genere che fa Big Monkey è sempre vario: frutto delle continue ricerche sonore ma allo stesso tempo attuale, con testi impegnati e orecchiabili. Una sua caratteristica particolare è l’uso di svariati flow e cambi di metrica per tutto il decorso del testo.

Nel 2018 Big Monkey appoggia il progetto dell’etichetta discografica indipendente Feelingoodlab e comincia a registrare parecchi pezzi in studio: alcuni di questi sono già usciti sul canale Youtube dell’etichetta come: ▪ “Trap Moorda” in collaborazione col rapper-raggaeton singer Area ▪ “No Dinero” con produzione del producer romano Deville ▪ “Notti d’estate” su produzione di SAM (il quale vanta un gran background artistico a Palermo e dintorni).

“Bloccato”è il suo nuovo singolo in collaborazione con Z£N! (Rapper di Palermo anch’esso membro di Feelingoodlab). Come Big Monkey è solito fare, (questa volta insieme a Z£N) riesce a rompere gli schemi della "tipica canzone trap", fuoriuscendo tutto il desiderio di rivalsa e raccontando il "blocco" mentale e fisico che vivono la maggior parte dei giovani di oggi. Il testo, per niente banale, è chiaro spunto di esperienze personali e descrive l'attuale "situazione italiana" per chi vuole crearsi un futuro: insicurezze, incapacità, porte chiuse, senso di non appartenenza. “Bloccato” descrive tutto ciò con fare quasi "ipnotico", anche grazie alla produzione dello stesso Big Monkey fluida ed aggressiva. Non mancano flow unici che addolciscono la traccia, punchlines, extrabeat e tecnicismi derivanti dalla "vecchia scuola palermitana". Il brano oltre che a voler "spaccare", punta a diventare un classico senza tempo e "la voce" di chi non riesce a parlare. Perché appunto è bloccato dal farlo!

Il singolo scritto da BIG MONKEY & Z£N Registrato al Feelingood Studio di Palermo Mixato e masterizzato da Giuseppe Giambelluca (Yasap G) Illustrazione e grafica Vincenzo Gagliardi (Big Monkey) Il brano è disponibile sul canale YouTube Feelingood Lab LINK: https://goo.gl/A9heiU

