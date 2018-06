Black Friday "summer edition", sconti alla Rinascente fino a mezzanotte

Black Friday in salsa estiva negli store della Rinascente. Appuntamento per venerdì 1 giugno in piazza San Domenico 289 con sconti dedicati a prodotti per uomini, donne, bambini ed anche casa.

Venerdì primo giugno, ma soltanto negli store Rinascente, si festeggia l’arrivo della bella stagione con la versione estiva del tradizionale “Black Friday”, l’ultimo giorno di novembre che di solito segna gli sconti in vista del periodo natalizio. Borse e profumi, trucchi e accessori per la persona e per la casa, abiti firmati e abbigliamento sportivo per lei, per lui, per i bambini. Un appuntamento all’insegna degli sconti che coincide con l’apertura dello store fino a mezzanotte. Prezzi scontati e scontatissimi che oscillano dal 20% al 50%.

La summer edition del black Friday è una promozione riservata a i titolari di RinascenteCard, la carta fedeltà che si può ottenere gratuitamente negli store Rinascente oppure online. Online, peraltro, prosegue anche lo shopping. Chi non potrà andare direttamente in negozio può comunque partecipare tramite Rinascente On Demand, il servizio che cerca i prodotti e li spedisce ovunque i clienti desiderino. Basta inviare la propria richiesta tramite WhatsApp al numero 344.0081600 o anche via mail a ondemand@rinascente.it.